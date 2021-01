“Я буду президентом для всех американцев”. Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык

В этом вся моя душа – в объединении Америки, сплочении нашего народа и нации

Глава Верховного суда [Джон] Робертс, вице-президент [Камала] Харрис, спикер [Палаты представителей Нэнси] Пелоси, лидер [демократов Чак] Шумер, лидер [республиканского большинства в Сенате Митч] Макконнелл, вице-президент [Майк] Пенс. Мои уважаемые гости, мои соотечественники-американцы.

Это – день Америки. Это – день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости. Америка вновь подверглась испытаниям и справилась с этим вызовом. Сегодня мы празднуем победу не кандидата, а дела – дела демократии. Народ и воля народа были услышаны и учтены. Мы снова узнали, что демократия драгоценна, демократия хрупка, и в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала.

Теперь на этой священной земле, где всего несколько дней назад насилие стремилось подорвать сам фундамент Капитолия, мы собрались вместе как единая неделимая нация под Богом, чтобы осуществить мирную передачу власти, как мы это делаем на протяжении более двух столетий. Поскольку мы смотрим вперед в своем уникальном американском стиле, беспокойном, смелом, оптимистичном, и нацелены быть нацией, которой, как мы знаем, мы можем и должны быть, я благодарю своих предшественников от обеих партий. Я благодарю их от всего сердца. И я знаю стойкость нашей конституции и силу, силу нашей нации, как и [39-й] президент [Джимми] Картер, с которым я говорил вчера вечером, который не может быть с нами сегодня, но которого мы чествуем за его многолетнее служение.

Я только что принес священную клятву от имени каждого из этих патриотов. Впервые присягу принес Джордж Вашингтон. Но американская история зависит не от кого-то из нас, не от некоторых из нас, а от всех нас. От нас – людей, которые ищут более совершенного союза. Это великая нация, мы хорошие люди. И за столетия, сквозь бурю и раздоры, в мир и войну, мы продвинулись так далеко. Но нам еще многое предстоит. Мы будем продвигаться вперед быстро и безотлагательно, потому что в эту зиму опасностей и значительных возможностей нам предстоит многое сделать. Многое нужно починить, много восстановить, много лечить, много построить и много получить.

Немногие люди в истории нашей страны сталкивались с большим вызовом или более сложным и трудным временем, чем то, в котором мы живем сейчас. Вирус, который раз в столетие незаметно преследует страну, унес за год столько же жизней, сколько отняла Вторая мировая война. Были потеряны миллионы рабочих мест. Сотни тысяч предприятий закрыты. Призыв к расовой справедливости, который зарождался около 400 лет назад, движет нами. Мечта о справедливости для всех больше не откладывается. Крик о помощи исходит от самой планеты, крик, который сейчас не может звучать более отчаянно или более отчетливо. Рост политического экстремизма, идей превосходства белой расы, внутреннего терроризма, которым мы должны противостоять и которые мы победим. Чтобы преодолеть эти проблемы, восстановить душу и обеспечить будущее Америки, требуется гораздо больше, чем просто слова. Для этого требуется самое неуловимое из всего в демократии – единство. Единство.

В другой январь, на Новый год 1863-го, Авраам Линкольн подписал Прокламацию об освобождении. Приложив перо к бумаге, президент сказал: “Если мое имя когда-нибудь войдет в историю, это будет за этот поступок, и вся моя душа будет в нем”. Сегодня, в этот январский день, в этом вся моя душа. В объединении Америки, сплочении нашего народа, объединении нашей нации. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этом деле. Давайте объединяться, чтобы сражаться с врагами, с которыми мы сталкиваемся, – гневом, обидой и ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнями, безработицей и безнадежностью. С единством мы можем делать великие дела, важные дела. Мы можем исправлять ошибки, мы можем дать людям возможность работать на хорошей работе, мы можем учить наших детей в безопасных школах. Мы можем победить смертоносный вирус, мы можем восстановить занятость, восстановить средний класс и сделать работу безопасной, мы можем обеспечить расовую справедливость, и мы можем снова сделать Америку ведущей силой добра в мире.

Я знаю, что в наши дни разговоры о единстве могут показаться некоторым глупой фантазией. Я знаю, что силы, разделяющие нас, глубоки и реальны. Но я также знаю, что они не новы. Наша история – это постоянная борьба между американским идеалом, согласно которому мы все созданы равными, и суровой реальностью, согласно которой расизм, национализм и страх давно разлучили нас. Эта битва бесконечна, и победа в ней никогда не бывает гарантированной.

В ходе гражданской войны, Великой депрессии, мировой войны, 11 сентября, в борьбе, жертвах и неудачах наши лучшие ангелы всегда побеждали. В каждый из этих моментов достаточно из нас – достаточно из нас – собрались вместе, чтобы продвинуть всех нас вперед, и мы можем сделать это сейчас. История, вера и разум указывают путь – путь единства. Мы можем видеть друг друга не как противников, а как соседей. Мы можем относиться друг к другу с достоинством и уважением. Мы можем объединить усилия, прекратить кричать и снизить температуру. Потому что без единства нет мира – только горечь и ярость, нет никакого прогресса – только изнуряющее возмущение, нет нации – только состояние хаоса. Это наш исторический момент кризиса и вызовов, и единство – это путь вперед. И мы должны встретить этот момент как Соединенные Штаты Америки. Если мы это сделаем, я гарантирую: мы не проиграем. Мы никогда, никогда, никогда не терпели неудач в Америке, когда действовали вместе.

Итак, сегодня, в это время, в этом месте давайте все мы начнем заново. Давайте снова начнем слушать друг друга. Слушайте друг друга. Смотрите друг на друга. Проявляйте уважение друг к другу. Политика не должна быть бушующим огнем, уничтожающим все на своем пути. Любое разногласие не должно быть причиной тотальной войны. И мы должны отвергнуть культуру, в которой сами факты подвергаются манипуляции и даже фабрикуются.

Мои сограждане-американцы, мы должны быть другими. Америка должна быть лучше этого, и я считаю, что Америка намного лучше. Просто посмотрите вокруг. Вот мы, стоим в тени купола Капитолия, как уже упоминалось ранее, завершенного в разгар гражданской войны, когда сам союз буквально висел на волоске. Тем не менее мы выдержали. Мы победили. Мы стоим и смотрим на большой торговый центр, где доктор Кинг рассказывал о своей мечте. Мы стоим там, где 108 лет назад на очередной инаугурации тысячи протестующих пытались помешать храбрым женщинам, которые боролись за право голоса. И сегодня мы отмечаем присягу первой в американской истории женщины, избранной на общенациональный пост, – вице-президента Камалы Харрис. Не говорите мне, что ничего не может измениться!

Мы стоим там, где покоятся в мире герои, которые отдали себя всецело и до конца. И вот мы стоим, всего через несколько дней после того, как бунтующая толпа подумала, что они могут использовать насилие, чтобы подавить волю людей, остановить нашу демократию, изгнать нас с этой священной земли. Этого не произошло. Этого никогда не случится. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда. Никогда.

Всем, кто поддерживал нашу кампанию: я преклоняюсь перед вашей верой в нас. Позвольте мне сказать всем тем, кто нас не поддерживал: выслушайте нас, когда мы будем двигаться вперед. Измерьте меня и мое сердце. Если вы все еще не согласны, пусть будет так. Это демократия. Это Америка. Право на мирное несогласие – это, пожалуй, самая сильная сторона нашей страны, находящаяся под защитой нашей республики. Тем не менее выслушайте меня: разногласия не должны вести к разобщению. И я клянусь вам, я буду президентом для всех американцев – для всех американцев. И я обещаю вам, что буду бороться за тех, кто меня не поддержал, так же, как и за тех, кто поддержал.

Много веков назад святой Августин, святой в моей церкви, писал, что народ – это множество, определяемое общими объектами их любви. Какие общие объекты, которые мы, американцы, любим, определяют нас как американцев? Думаю, мы знаем. Возможности, безопасность, свобода, достоинство, уважение, честь и – да – правда. Последние недели и месяцы преподали нам болезненный урок. Есть правда и есть ложь – ложь, которую произносят ради власти и наживы. И у каждого из нас есть долг и ответственность как у граждан, как у американцев и особенно как у лидеров, которые взяли на себя обязательство соблюдать нашу конституцию и защищать нашу страну, защищать правду и побеждать ложь.

Нам нужны все наши силы, чтобы пережить и выдержать эту темную зиму

Послушайте, я понимаю, что многие из моих соотечественников-американцев смотрят в будущее со страхом и трепетом. Я понимаю, что они беспокоятся о своей работе. Я понимаю, что они лежат в постели и думают: “Могу ли я сохранить свою медстраховку? Могу ли я заплатить ипотеку?” Думают о своих семьях, о том, что будет дальше. Поверьте, я понимаю. Но ответ не в том, чтобы уходить в себя, уходить в конкурирующие объединения, не доверять тем, кто не похож на вас, или поклоняется не так, как вы, или узнает новости не из того же источника, что и вы. Мы должны положить конец этой негражданской войне, в которой красный цвет противопоставляется синему, сельское – городскому, консервативное – либеральному. Мы сможем это сделать, если откроем свою душу вместо ожесточения сердца. Если мы проявим немного терпимости и смирения и если мы готовы встать на место другого человека. Как сказала бы моя мама: “Хотя бы на мгновение встаньте на его место”. Потому что в жизни есть одна особенность: никто не знает, что с вами случится. Иногда тебе нужна рука помощи. Бывают дни, когда тебя призывают протянуть руку помощи. Так и должно быть. Вот что мы делаем друг для друга. И если мы будем такими, наша страна будет более сильной, более процветающей, более подготовленной к будущему. Хотя мы все еще можем иметь разногласия.

Мои сограждане-американцы, в предстоящей работе мы будем нуждаться друг в друге. Нам нужны все наши силы, чтобы пережить и выдержать эту темную зиму. Мы вступаем в самый тяжелый и смертоносный период распространения вируса. Мы должны отказаться от политики и наконец встретить эту пандемию как одна нация. И я вам это обещаю. Как сказано в Библии: “Плач может длиться всю ночь, но утром придет радость”. Мы преодолеем это вместе. Все вместе.

Послушайте, друзья, все мои коллеги, с которыми я служил в Палате представителей и в Сенате, мы все понимаем, что мир наблюдает за всеми нами сегодня. Поэтому вот мое послание тем, кто находится за границей. Америка прошла испытания, и мы стали сильнее. Мы восстановим наши союзы и снова вступим в контакт с миром. Не для решения вчерашних вызовов, а для решения сегодняшних и завтрашних вызовов. И мы будем руководствоваться не только примером нашей силы, но и силой нашего примера. Мы будем сильным и надежным партнером во имя мира, прогресса и безопасности.

Как вы все знаете, мы через многое прошли в этой стране. В моем первом выступлении в качестве президента я хотел бы попросить вас присоединиться ко мне в момент безмолвной молитвы, чтобы вспомнить всех тех, кого мы потеряли в прошлом году из-за пандемии, этих 400 тысяч соотечественников-американцев – мам, пап, мужей, жен, сыновей, дочерей, друзей, соседей и коллег. Мы проявим уважение к ним, став людьми и нацией, которыми, как мы знаем, мы можем и должны быть. Я прошу вас, давайте произнесем тихую молитву за тех, кто потерял свою жизнь, и за нашу страну.

(Минута молчания).

Аминь.

Друзья, это время испытаний. Мы сталкиваемся с атакой на нашу демократию и истину. Бушующий вирус, растущее неравенство, язвы системного расизма, климатический кризис, роль Америки в мире. Любой из этих вещей было бы достаточно, чтобы бросить нам серьезный вызов. Но факт в том, что мы сталкиваемся со всем сразу, что возлагает на эту страну одни из самых серьезных обязанностей. Теперь нас ждут испытания.

Собираемся ли мы сделать шаг вперед, все мы? Пришло время для смелости, ведь предстоит еще так много сделать. И это несомненно. Поверьте, нас, вас и меня, будут судить по тому, как мы разрешаем эти каскадные кризисы нашей эпохи. Будем ли мы на высоте – вот в чем вопрос. Сможем ли мы справиться с этим редким и трудным временем? Сможем ли мы выполнить свои обязательства и передать нашим детям новый, лучший мир? Я считаю, что мы должны. Я уверен, что вы тоже так думаете. Я верю, что мы сделаем это. И когда мы это сделаем, мы напишем следующую великую главу в истории Соединенных Штатов Америки, американскую историю, историю, которая может звучать как песня, которая много для меня значит. Она называется “Американский гимн”. И есть один куплет, который выделяется по крайней мере для меня. Он звучит так:

The work and prayers of centuries have brought us to this day.

What shall be our legacy? What will our children say?

Let me know in my heart when my days are through.

America, America, I gave my best to you.

(дословный перевод на русский: Работа и вековые молитвы привели нас к этим дням. Что станет нашим наследием? Что скажут наши дети? Дай мне знать в моем сердце, когда мои дни будут сочтены. Америка, Америка, я отдал тебе лучшее).

Давайте же добавим нашу собственную работу и молитвы к разворачивающейся истории нашей великой нации. Если мы сделаем это, то по окончании наших дней наши дети и дети наших детей скажут о нас: “Они сделали все возможное, они выполнили свой долг, они исцелили разрушенную землю”.

Дорогие американцы, свой первый день я завершаю священной клятвой перед Богом и всеми вами. Даю вам слово, я всегда буду наравне с вами. Я буду защищать конституцию. Я буду защищать нашу демократию. Я буду защищать Америку. Я буду делать все в ваших интересах, думая не о силе, а о возможностях, не о личных интересах, а об общественном благе. И вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха, единства, а не разделения, света, а не тьмы. Историю порядочности и достоинства, любви и исцеления, величия и добра. Пусть это будет история, которая направляет нас, история, которая нас вдохновляет, и история, которая повествует грядущим поколениям, как мы отвечали на зов истории, как мы встретили этот момент. Что демократия и надежда, правда и справедливость не умерли в наши дни, а процветали, чтобы Америка обеспечила свободу у себя дома и снова стала маяком для мира. Это то, чем мы обязаны нашим предкам, друг другу и будущим поколениям.

Поэтому с целеустремленностью и решимостью мы обращаемся к этим задачам нашего времени. Поддерживаемые верой, движимы убеждением и преданы друг другу и стране, которую мы любим всем сердцем. Да благословит Бог Америку и да защитит Бог наши войска. Спасибо, Америка!

