 

Число жертв взрыва в Мадриде выросло до трех, еще 11 человек пострадали

21.01.2021, 1:16, Новости дня
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В результате обрушения здания и пожара на улице Толедо в центре Мадрида погибли три человека, 11 пострадали. Об этом 20 января сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида на своей странице в Twitter.

По информации ведомства, один человек получил серьезные травмы, у остальных диагностированы легкие ранения.

[email protected] retomarán los trabajos a primera hora de la mañana. En el lugar queda un retén en preventivo de @BomberosMad y de @SAMUR_PC. El balance de víctimas es de 3 fallecidos y 11 heridos, uno de ellos grave. pic.twitter.com/H2M0vBROgg

— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Ночью пожарные будут охранять территорию вокруг места происшествия чтобы утром, при дневном свете, возобновить работу, говорится в сообщении.

Hemos trabajado toda la tarde y parte de la noche asegurando la zona, eliminando elementos inestables de los edificios colindantes que corrían riesgo de caer a la vía pública. Ahora mantenemos un retén en el lugar, para mañana con la luz del día reanudar los trabajos. pic.twitter.com/otdsF0rfXl

— Bomberos Madrid (@BomberosMad) January 20, 2021

В полиции Мадрида на странице в Twitter опубликовали видео, на котором видно масштабы разрушения в результате взрыва.

La Sección de apoyo Aéreo se encuentra colaborando con @BomberosMad y @SAMUR_PC por la explosión producida en la calle [email protected] #explosionmadrid #PMM pic.twitter.com/S3wjIaDYAi

— Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) January 20, 2021

Днем 20 января в центре Мадрида произошел взрыв, в результате которого частично обрушилось здание. По информации источников издания El Espanol, взорвавшееся здание принадлежит религиозной организации.

Ранее Eli Diario сообщал о двух погибших и восьми раненых.

По предварительной информации, в доме на улице Толедо произошел взрыв газа. Рядом с местом происшествия находится дом престарелых. Из него эвакуируют людей. В находящейся рядом школе нет пострадавших, в момент взрыва в ней не было детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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