Началась церемония инаугурации Байдена

21.01.2021, 1:00, Новости дня

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В Вашингтоне началась церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена, а также вице-президента Камалы Харрис, которая станет первой женщиной на этом посту.

На церемонию прибыли бывшие главы США, в частности Билл Клинтон с женой Хиллари, а также Барак и Мишель Обама. При этом Дональд Трамп с супругой Меланьей покинули Белый дом.

Байден принял присягу и официально вступил в должность президента Соединенных Штатов.

Правила 59-ой инаугурации в истории США в этом году были изменены из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Так, на Национальной аллее в Вашингтоне, где обычно в день инаугурации президента США собирается толпа народа, выставили около 200 тыс. американских флагов.

Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.