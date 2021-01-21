Демократы получили контроль над Сенатом США

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21.01.2021, 1:00, Новости дня
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Представители Демократической партии США после приведения к присяге трех новых сенаторов получили формальный контроль над Сенатом Соединенных Штатов.

Принесли присягу сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок из Джорджии, каждый из которых победил во втором туре соперника от Республиканской партии. Также к Сенату присоединился Алекс Падилья, которого губернатор Калифорнии назначил представлять штат в верхней палате Конгресса США вместо Камалы Харрис, ставшей вице-президентом Соединенных Штатов в новой американской администрации, передает РИА «Новости».

После приведения к присяге трех новых сенаторов расклад в Сенате 50 на 50 сенаторов от обеих партий, но вице-президент Харрис в официальном качестве президента Сената может голосовать при равном распределении голосов, чтодает демократам технический контроль над палатой.

Лидерам республиканцев и демократов в сенате предстоит договориться о распределении постов и комитетов. Также республиканцы добиваются, чтобы демократы не отменяли правило парламентской обструкции – филибастера – которое требует во многих вопросах согласия не менее чем 60 сенаторов и обеспечивает больше компромисса между партиями.

Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.



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