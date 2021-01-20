Венедиктова анонсировала конкурс на должность главы САП

20.01.2021, 23:26, Новости дня

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Конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. начнется 25 января. Об этом 20 января сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

По ее словам, соответствующее решение 20 января приняла комиссия по проведению конкурса на заседании. Объявление опубликуют на сайте Офиса генпрокурора в течение трех ближайших дней вместе с документами, регулирующими деятельность комиссии и проведение конкурса.

“С понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов. Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, готовых в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов”, – заявила Венедиктова.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”).

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

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