Постпред РФ при ЕС не исключил регистрацию «Спутник V» в Европе

20.01.2021, 22:14, Новости дня

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Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

«Я думаю, что это вполне возможно. Исхожу из того, что объективно у наших вакцин есть очень хорошая стартовая позиция для того, чтобы честно конкурировать с другими вакцинами», – приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.

Постпред РФ при ЕС призвал не ограничивать вопрос регистрации вакцин только политическими причинами. «Здесь есть и элементарная конкуренция между производителями, – отметил Чижов в эфире телеканала «Россия-24». – Но, конечно, не может не вызывать сожаления тот факт, что нынешняя пандемия давала уникальный шанс объединиться в борьбе с общим врагом, но эта возможность была упущена».

Ранее в среду Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В этот же день венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало применение «Спутник V».

Напомним, 6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).