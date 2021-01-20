 

Постпред РФ при ЕС не исключил регистрацию «Спутник V» в Европе

20.01.2021, 22:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

«Я думаю, что это вполне возможно. Исхожу из того, что объективно у наших вакцин есть очень хорошая стартовая позиция для того, чтобы честно конкурировать с другими вакцинами», – приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.

Постпред РФ при ЕС призвал не ограничивать вопрос регистрации вакцин только политическими причинами. «Здесь есть и элементарная конкуренция между производителями, – отметил Чижов в эфире телеканала «Россия-24». – Но, конечно, не может не вызывать сожаления тот факт, что нынешняя пандемия давала уникальный шанс объединиться в борьбе с общим врагом, но эта возможность была упущена».

Ранее в среду Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В этот же день венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало применение «Спутник V».

Напомним, 6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Макфол дал прогноз о политике Байдена в отношении России

31.08 / Абэ заявил Путину о готовности к диалогу для заключения мирного договора

21.10 / Новый Toyota Yaris Cross стал бестселлером в Японии

15.01 / Скончался юрист Сергей Нижний. Он входил в ближайшее окружение Зеленского

22.12 / Первую дозу «Эпиваккороны» получили все участники испытаний старше 60 лет

25.09 / В Сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом»

28.09 / В Кремле обратили внимание на встречу Меркель с Навальным

07.10 / Протесты в Кыргызстане привели к смене власти в стране

20.07 / Путин пообещал «мощный и красивый» «Бессмертный полк» в 2021 году

07.09 / Варфоломей сравнил превращение Айя-Софии в мечеть с погромом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска