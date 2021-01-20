Арестован бывший заместитель экс-губернатора Ульяновской области

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20.01.2021, 22:14, Новости дня
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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмена Евгения Никифорова – бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 февраля в отношении Евгения Александровича Никифорова», – приводит слова ТАСС.

Заседание в суде по избранию меры пресечения заняло более пяти часов.

Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Никифоров занимал пост заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи. Позднее он возглавлял Инзенский диатомовый комбинат, который, по данным следствия, бизнесмен обанкротил в 2013 году. Предприятие являлось одной из крупнейших компаний на российском и европейском рынке по производству продукции из диатомита, поставляемой во Францию, Польшу, Чехию, Швецию, Англию и Китай.

Напомним также, 2 декабря минувшего года суд арестовал экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.



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