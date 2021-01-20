 

Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали “все риэлторы мира”, а женщины просили рассказать, как лечить ячмень

20.01.2021, 21:36, Новости дня
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Украинская ведущая Леся Никитюк 20 января в Instagram Stories заявила, что ей начали звонить риэлторы со всего мира после того, как во время ее интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону они в шутку обсудили, куда лучше вкладывать деньги и недвижимость какой площади стоит для этого покупать.

“Когда Дмитрий давал совет по поводу квартир, это не означает, что все риэлторы мира должны мне написать. Друзья, я пока не ищу квартиру. У меня пока нет столько денег, чтобы покупать все квартиры в Киеве”, – заявила Никитюк.

Ведущая призналась, что к ней также начали обращаться с просьбами помочь вылечить ячмень или бородавки, после того, как обсуждая с Гордоном свои перспективы, она вскользь упомянула, как можно от них избавиться.

“Ну, в медицину я не пойду, в политику тоже. Не буду рассказывать, как лечить бородавки, ячмень. Кстати, если вы хотите вылечить ячмень, перевяжите черной ниткой средний и предпоследний палец… Средний и безымянный палец левой руки”, – так прозвучала ее фраза в интервью, после которой ей начали писать фолловеры.

В Instagram Stories она обнародовала фрагмент такой переписки.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

“Уважаемые женщины 40+, я не лечу бородавки, я не лечу ячмень, я не лечу геморрой. Это было сказано в шутку. Повторяю. Кстати, если вы хотите вылечить ячмень, перевяжите безымянный и средний палец черной ниткой. Но мне кажется, это с детства знают. Но я не знаю, лечится ли он. У меня никогда его не было”, – заявила она.

Видеообращение ведущей, которое она разместила в  Instagram Stories, опубликовано на YouTube-канале Glam Wish.

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на телеканале “Интер”, эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1, с 2018 года работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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