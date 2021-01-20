Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

20.01.2021, 21:02, Новости дня

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Роскомнадзор потребовал, чтобы социальная сеть TikTok удалила призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных протестах, сообщила пресс-служба ведомства.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что в TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях. «Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», – подчеркивается в уведомлении.

«Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями», – добавили в ведомстве.

Член экспертного совета партии «ЗА ПРАВДУ», лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков предупредил, что социальная сеть TikTok стала площадкой, через которую блогер Алексей Навальный и его сторонники призывают несовершеннолетних на несанкционированные акции.

«Подписчики (они же родители) активно сообщают, что на несанкционированные акции (читай: массовые беспорядки) к которым призывал Навальный, активно зовут не только несовершеннолетних, но прямо совсем детей! Это делается … через TikTok. На этот раз – главный акцент сделан там! Тут надо прямо сказать: это преступление», – написал он в своем Telegram-канале.

Писатель подчеркнул, что TikTok должна немедленно прекратить нарушать российское законодательство. Он напомнил, что вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраниях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц – от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Кстати, вопрос: а сидя в отделении полиции можно записывать и тут же размещать видео, в которых прямо призывать к массовым беспорядкам, можно? Или опять – вообще то нельзя, но Навальному можно?» – задался вопросом Стариков.

Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в свою очередь рассказал, что 16-летняя дочь его друга намерена пойти на одну из несанкционированных акций. «Есть вещи запредельные. Не втягивайте детей, уроды! Вы их крови хотите? Это уже было, разыгрываете их, как фишки в казино. Кстати, TikTok стал площадкой для массовых призывов именно среди этой возрастной категории (может стоит обратить внимание на это?)», – написал Кабанов в Facebook.

Кроме того, аналогичные группы с призывом выйти на акцию 23 января появились в соцсети «Вконтакте». Telegram-канал Mash отмечает, что на эти группы кто-то массово накручивает ботов. «На одни просто крутят ботов, другие выкупают и переименовывают. Часть групп были кем-то скуплены давно, некоторые регистрируются прямо сейчас», – говорится в сообщении.

Ранее в партии «Родина» раскритиковали призыв Навального к массовым беспорядкам.

В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста.