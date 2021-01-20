 

В НАК заявили о боевиках с Украины в составе банды ликвидированного в Чечне Бютукаева

20.01.2021, 21:02, Новости дня
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В составе банды ликвидированного в Чечне бандглаваря Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В ходе спецопераций [в течение прошлого года] были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины. Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей», – передает сообщение НАК РИА «Новости».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне. Во время в Чечне пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения.

Кадыров заявил, что ликвидированные чеченскими правоохранителями боевики из группы Аслана Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность.



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