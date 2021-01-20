 

Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 граждан США

20.01.2021, 21:02, Новости дня
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МИД Китая ввел санкции против граждан США, в том числе в отношении госсекретаря при администрации президента Дональда Трампа Майкла Помпео.

«Китай принял решение ввести санкции против 28 человек, серьезно нарушивших суверенитет Китая и во многом ответственных за подобные шаги США по вопросам, связанным с Китаем», – передает заявление китайского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Также в «черный список» попали глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, экс-глава минздрава США Алекс Азар и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Указанным лицам, членам их семей, а также связанным с ними компаниям и организациям запрещено въезжать на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, а также вести дела в КНР.

На прошлой неделе администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными КНР. После внесения Xiaomi в черный список администрацией США акции китайской компании рухнули.

В декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.



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