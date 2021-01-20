 

MediaTek представляет новый процессор Dimensity 1100

20.01.2021, 20:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Информация о том, что компания MediaTek собирается 20 января представить новый процессор Dimensity 1100, в котором будет обеспечена поддержка формата связи 5G и частота 2,6 ГГц, была заранее опубликована в сети.

Также инсайдеры еще накануне проведения мероприятия сообщили, что новое устройство будет создано по технологии 6 нм. Кроме того, новинка содержит 8 ядер.

Компания-разработчик сообщила, что вместе с данным чипом можно использовать современные экраны с частотой обновления картинки 114 Гц. Накопители же созданы по стандарту UFS 3.1, а ОЗУ LPDDR4x эксперты относят к пятому поколению со сверхбыстрой передачей данных. При всех этих достоинствах процессор относят к устройствам средней ценовой категории.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Пионтковский о штурме Капитолия: Напомнило Донбасс и Казахстан

04.08 / Буквы SOS на песке спасли попавших на необитаемый остров моряков

06.07 / Трамп заявил о снижении уровня смертности от коронавируса в США на 39%

02.08 / Уничтоживший постройки и скот смерч сняли на видео

27.07 / «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от коронавируса

07.12 / Задержанных в Турции российских журналистов могут обвинить в шпионаже

20.07 / После обновления смартфоны Huawei стали хуже заряжаться

21.09 / В РФ прокомментировали слова Трампа о краже при Обаме информации о гиперзвуковом оружии

25.08 / МИД назвал оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей по Навальному

08.07 / Гутерриш: иностранное вмешательство в Ливии достигло «беспрецедентных уровней»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска