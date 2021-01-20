MediaTek представляет новый процессор Dimensity 1100

20.01.2021, 20:52, Новости дня

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Информация о том, что компания MediaTek собирается 20 января представить новый процессор Dimensity 1100, в котором будет обеспечена поддержка формата связи 5G и частота 2,6 ГГц, была заранее опубликована в сети.

Также инсайдеры еще накануне проведения мероприятия сообщили, что новое устройство будет создано по технологии 6 нм. Кроме того, новинка содержит 8 ядер.

Компания-разработчик сообщила, что вместе с данным чипом можно использовать современные экраны с частотой обновления картинки 114 Гц. Накопители же созданы по стандарту UFS 3.1, а ОЗУ LPDDR4x эксперты относят к пятому поколению со сверхбыстрой передачей данных. При всех этих достоинствах процессор относят к устройствам средней ценовой категории.