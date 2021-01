Зеленский об инаугурации Байдена: Уверен, что наши отношения улучшатся

20.01.2021, 20:44, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инаугурацию вступившего в должность президента США Джо Байдена, выразил уверенность в улучшении украинско-американских отношений. Об этом Зеленский написал в Twitter.

“Наблюдаю за инаугурацией нового президента США в новом офисе на Банковой. Буду очень рад видеть Джо Байдена в хорошо ему знакомом Киеве. Уверен, что наши отношения улучшатся”, – заявил президент Украины.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced * * pic.twitter.com/OZNMejEJ3l

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена началась 20 января в 19.00 по киевскому времени. “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж события.

