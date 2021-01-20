Байден вступил в должность президента США

20.01.2021, 20:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден вступил в должность главы государства, он принес присягу на инаугурации.

«Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», – сообщил Байден в ходе инаугурации, передает РИА «Новости».

Церемония инаугурации началась в среду, на нее прибыли бывшие главы США, в частности Билл Клинтон с женой Хиллари, а также Барак и Мишель Обама. При этом Дональд Трамп с супругой Меланьей покинули Белый дом.

Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.