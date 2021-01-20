Новый антирекорд по смертям за сутки от COVID-19 установили в Британии

20.01.2021, 20:08, Новости дня

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В Британии зафиксировали рекордный прирост числа скончавшихся от коронавирусной инфекции за сутки, он составил 1820 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Число инфицированных с подтвержденным диагнозом за последние сутки в Британии составило 38 тыс. 905 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные британского ведомства.

Днем ранее в стране было зарегистрировано 33 355 случаев заболевания, скончались 1610 человек.

Предыдущий антирекорд прироста смертей за сутки в Британии был установлен днем ранее, во вторник. Также Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за предыдущую неделю рекордные 93 тыс. случаев смерти от коронавируса.