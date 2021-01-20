 

Псковские медики спасли пациента с поражением 90% легких

20.01.2021, 20:08, Новости дня
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В Псковской областной больнице медики спасли пациента с COVID-19, легкие которого были поражены на 90%, об этом сообщил оперативный штаб региона по борьбе с заболеванием.

«Пскович Валерий Соколовский переболел коронавирусом и выжил, хотя вирус поразил 90% его легких. Врачи новой инфекционной больницы круглосуточно боролись за жизнь пациента. И вот… болезнь отступила, впереди – долгий путь восстановления организма», – цитирует РИА «Новости» сообщение штаба.

Региональный телеканал «Вести-Псков» в своем сюжете сообщил, что мужчина пробыл в стационаре примерно месяц. Он поступил в медучреждение с поражением 20% легких, за несколько дней оно выросло до 90%.

Пскович получил от Псковской инфекционной больницы грамоту за личный вклад в борьбу с вирусом. Он сообщил, что пока не может ходить и поднимать тяжести из-за одышки, но он занимается реабилитацией.

Он добавил, что медики не только оказывали ему всю необходимую медицинскую помощь, но и «сильно поддерживали морально».

Ранее медики Видновской районной клинической Подмосковья спасли пациента весом в 200 килограммов с поражением 97% легких и другими патологиями. До этого сообщалось, что в Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19.

 «Пскович Валерий Соколовский переболел коронавирусом и выжил, хотя вирус поразил 90% его легких. Врачи новой инфекционной больницы круглосуточно боролись за жизнь пациента. И вот… болезнь отступила, впереди – долгий путь восстановления организма», – цитирует РИА «Новости» сообщение штаба.

Региональный телеканал «Вести-Псков» в своем сюжете сообщил, что мужчина пробыл в стационаре примерно месяц. Он поступил в медучреждение с поражением 20% легких, за несколько дней оно выросло до 90%.

Пскович получил от Псковской инфекционной больницы грамоту за личный вклад в борьбу с вирусом. Он сообщил, что пока не может ходить и поднимать тяжести из-за одышки, но он занимается реабилитацией.

Он добавил, что медики не только оказывали ему всю необходимую медицинскую помощь, но и «сильно поддерживали морально».

Ранее медики Видновской районной клинической Подмосковья спасли пациента весом в 200 килограммов с поражением 97% легких и другими патологиями. До этого сообщалось, что в Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19.



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