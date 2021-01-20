Кононенко сравнил Бузову с Пэрис Хилтон и Мадонной

20.01.2021, 19:14, Новости дня

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Телеведущая и певица Ольга Бузова как актриса Пэрис Хилтон – человек, которого любят за то, что он есть. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Он также отметил схожесть начала творческой деятельности Бузовой и Мадонны.

Телеведущая Ольга Бузова 20 января отмечает круглую дату – ей исполняется 35 лет. За 16 лет своей публичности о ней знают даже те, кто не смотрел передачу «Дом-2» и ни разу не слышал ее песен. За ее Instagram следят практически 23 миллиона подписчиков, а в СМИ и социальных сетях поддерживается достаточно высокий рейтинг упоминаний ее имени.

«Бузова молодец, конечно. Она сделала себя сама, без никого, как бы выцарапывая свое место под солнцем. При этом, кстати говоря, ее методы не вызывают ни у кого никаких отрицательных эмоций, потому что все это делается без подлости, а только трудом и старанием. В общем и целом, она молодец», – говорит Кононенко.

Журналист подчеркнул, что не является поклонником жанра музыки, которую исполняет Бузова, но, тем не менее, считает ее место в медиа-пространстве вполне заслуженным.

«Вообще, поп-культура – она для подростков, и все время меняется. Мне сейчас 50 лет и мне очень сложно понять, что слушает молодежь. По-моему, все это абсолютный отстой, но и мои родители, вероятно, тоже самое думали про исполнителей моего времени. Ну если уж брать, например, современных поп-звезд, типа Элджея, который издает мяукующие звуки, будто ему на хвост наступили, то Бузова хотя бы пытается петь старомодные понятные песни», – считает журналист.

Ольга Бузова, по мнению журналиста, типичная поп-фигура и своего рода современная it-girl (знаменитость, обладающая одновременно сексуальной привлекательностью и особенно манящей личностью). «То есть как американская актриса Пэрис Хилтон – человек, которого любят за то, что он есть. Замечу, кстати говоря, что Мадонна, когда только начинала, тоже воспринималась всеми как певица, которая не умеет ни петь, ни двигаться, ни говорить, а сейчас это главная поп-звезда в мире. Стоит задуматься, наверное», – рассуждает Кононенко.

Он также добавил, что многие поклонники любят Бузову за то, что она является одной из немногих звезд, которые ведут себя очень открыто, просто и не ставят себя выше других. «Она абсолютно добрый и открытый человек, который не играет в звезду. Все делает не подло, что очень важно. Люди это ценят», – резюмировал собеседник.

В полдень телеведущая написала на своей страничке в Instagram, что ее уже можно поздравлять с праздником. Пост сразу набрал более семисот отметок «нравится», а в комментариях поздравления Бузовой написали актриса Анна Семенович, певцы Дима Билан, Алексей Воробьев, Филипп Киркоров и другие артисты.