 

ОБСЕ исключила признание конфликта в Донбассе замороженным

20.01.2021, 16:22, Новости дня
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Глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде считает, что не стоит называть конфликт в Донбассе замороженным, поскольку трехсторонняя контактная группа и «нормандский формат» все еще продолжают искать решение по урегулированию ситуации.

«Я считаю, что сейчас конфликт в Донбассе точно не является замороженным. Ведь трехсторонняя контактная группа или «нормандский формат» до сих пор действуют, пытаются найти его решение», – сказала Линде в интервью изданию «Европейская правда».

Линде подчеркнула, что если признать конфликт замороженным, это будет означать, что Украина сдалась. «Это будет значить, что вы не видите возможности решить эту проблему», – отметила руководитель ОБСЕ.

По ее мнению, Киеву не стоит забывать о Донбассе, при этом никогда не следует применять силу в решении конфликта, «потому что силой не установить мир».

Также дипломат добавила, что Киеву не стоит забывать о Донбассе, при этом возвращать контроль над землями Украине не нужно силовыми методами. По ее словам, это не даст установить устойчивый мир в Донбассе.

Ранее народная милиция провозглашенной Донецкой народной республики заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс объявить о достижении мира в Донбассе из Донецка, но только после того, как Киев выполнит Минские соглашения.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена. 



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