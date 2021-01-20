 

Toyota представила в РФ особую Toyota GR Supra для дрифта

20.01.2021, 16:22, Новости дня
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Японская компания Toyota официально представила обновленную версию дрифт-купе Supra, которое будет участвовать Гран-при Российской Дрифт Серии.

Для участия в предстоящих соревнования двигатель купе выдает предельную мощность 1015 л.с. Сообщается, что доработкой японской модели занимались специалисты Toyota Gazoo Racing. Большая часть кузовных деталей исключена по причине изменения общего веса. Кроме того, теперь модель имеет массу на 420 килограммов.

Вместе с тем предусмотренный двигатель дает серьезные основания полагать, что дрифт-купе Supra сможет выдать желаемый результат и занять достойное место среди остальных конкурентов. Пока остальные технические детали не раскрыты перед соревнованием в интересах разработчиков.



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