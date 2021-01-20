 

Компания Hyundai опубликовала изображения нового доступного кроссовера Bayon

20.01.2021, 16:22, Новости дня
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Южнокорейская компания Hyundai в скором времени выпустит новый кроссовер, которому дали название Hyundai Bayon.

Указанный автомобиль может появиться в продаже на европейском рынке уже к началу 2021 года, однако точная дата пока не определена. Вместе с тем автомобиль имеет светодиодную головную оптику, которая применяется в модели Kona, а также расширенную радиаторную решетку. В задней части применят уникальные фонари со стрелками, а также соединительную полосу.

Под капотом нового кроссовера используется 1,2-литровый бензиновый двигатель, который выдает мощность 84 л.с. Кроме того, новинка поступит на рынок с 1-литровым агрегатом с турбиной, мощность при которых составляет 100 л.с. На данный момент стоимость кроссовера пока остается засекреченной.



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