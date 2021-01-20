 

Хайек в купальнике посоветовала сохранять хладнокровие

20.01.2021, 16:14, Новости дня
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54-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 19 января обнародовала на своей странице в Instagram фото, на которых запечатлена во время медитации в воде и на песке.

Актриса позирует в кадре в черном раздельном купальнике, прикрыв глаза.

“Нам нужно сохранять хладнокровие”, – написала она.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”.

Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают дочь Валентину Палому (2007).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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