Обвиняемого в убийстве Дарьи Лукьяненко осудили на 15 лет

20.01.2021, 15:20, Новости дня

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Раздельнянский районный суд Одесской области приговорил Николая Тарасова, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки, к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает “Думская”.

Помимо наказания в 15 лет тюрьмы, Тарасов также должен будет выплатить потерпевшей стороне 800 тыс. грн компенсации.

Во время заседания по делу Тарасов пытался покончить с собой, порезав горло. Его отвезли в больницу на обследование, а затем вернули в зал суда. Мужчина жаловался, что в СИЗО ему поступают угрозы жизни от других арестантов.

Также во время слушания родителей Тарасова проверяли на детекторе лжи. “Думская”, ссылаясь на источники в полиции, писала, что детектор показал, что они знали об убийстве еще в его день совершения. Но доказательством для суда этот метод не является, поэтому к ответственности их не привлекают.

Как пишет издание “Пушкинская”, на суде Тарасов заявил, что убил девочку, чтобы подставить отца, которого ранее судили за изнасилование. Поэтому он и раздел ее. Отец якобы постоянно его унижал, в том числе прилюдно.

13 июня 2019 года 11-летняя Дарья Лукьяненко пошла на занятия в танцевальный кружок и пропала. В последний раз она попала в объектив камеры видеонаблюдения днем в районе рынка. Родители пытались самостоятельно найти девочку, в ночь на 14 июня они обратились в полицию. Правоохранители проводили круглосуточную спецоперацию по поиску школьницы.

19 июня тело ребенка нашли в выгребной яме в одном из домовладений поселка Ивановка.

20 июня на тот момент первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный Тарасов сознался в преступлении. На допросе он рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму. Результаты медицинского заключения свидетельствуют о том, что подозреваемый нанес девочке несколько ножевых ранений в шею, повредив сонную артерию, писала “Страна”.

Тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев сказал, что в качестве основной причины смерти девочки полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.

На судебном заседании 21 июля Тарасов не смог объяснить мотивов своего поступка. Он заявлял, что предложил девочке “зайти на минутку”, а через 15–20 минут после этого убил.

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