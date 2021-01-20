Миронов призвал КПРФ, «Коммунистов России», Партию пенсионеров и «Родину» к объединению

20.01.2021, 14:44, Новости дня

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Председатель партии «Справедливой России» Сергей Миронов предложил объединиться партиям «Коммунисты России», «Родина», Партии пенсионеров и КПРФ.

«Это только три первые ласточки, потому что объединения будут. И мы обращаемся и к КПРФ, и к «Коммунистам России», и к Партии пенсионеров, и к партии «Родина». Ко всем обращаемся с призывом: давайте объединяться», – сказал Миронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая РФ – за правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться.

Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика РФ давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».