Stern – «неприемлемо» и «недопустимо» — в Германии отреагировали на новые санкции США против «Северного потока — 2»

20.01.2021, 11:48, Новости дня

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Новые санкции США против «Северного потока — 2» вызвали в Германии бурю негодования, пишет Stern. Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал «неприемлемой» повелительную манеру поведения США в духе «Америка на первом месте». Действия Белого дома раскритиковал и глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его словам, американцы превращают своих союзников в «исполнителей приказов».



Reuters

Уходящая администрация Белого дома решила в последний момент всё-таки принять новые санкции против «Северного потока — 2», пишет Stern. Штрафные меры коснутся российской трубоукладочной баржи «Фортуна» и владеющей ею компании «КВТ-Рус». Об этом Вашингтон сообщил в понедельник немецкому правительству и другим европейским партнёрам. «Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление», — заявили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес убеждён, что повелительная манера поведения со стороны США в духе «Америка на первом месте» «неприемлема». Он напомнил, что помимо российских компаний в газовом проекте также задействованы предприятия из Германии, Франции, Нидерландов и Австрии.

В контексте происходящего Хермес поддержал план Еврокомиссии по усилению евро и снижению уязвимости европейских компаний перед угрозой возможных санкций от стран, не входящих в союз. Предприятиям нужно обеспечить большую правовую защиту, подчеркнул он. Глава Восточного комитета немецкой экономики напомнил, что проект «Северный поток — 2» финансируется из частных средств и не нарушает действующих европейских законов. То, что рынок ЕС может гарантировать безопасность инвестиций, это важное достижение, и его нельзя ставить под сомнение, добавил он.

В случае же, если российский газ не получится поставлять в Германию, его нужно будет компенсировать импортом сланцевого газа из США, что обойдётся гораздо дороже, а также нанесёт больший ущерб окружающей среде, объяснил Хермес: «Если «Северный поток — 2» остановят, стоит в первую очередь ожидать увеличения цен на газ и электричество для европейских потребителей и промышленности».

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст также назвал «недопустимым» то, как США отстаивают экономические интересы своей газовой промышленности, превращая «так называемых союзников в исполнителей приказов». Он призвал немецкое правительство вызвать поверенного в делах посольства США и «недвусмысленно прояснить свою позицию», потому что немецкий политик опасается, что и новый президент Джо Байден не сможет никак повлиять на агрессивную экономическую политику своей страны.