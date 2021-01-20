Авария судна Arvin. Пять спасенных моряков вылетели в Украину

20.01.2021, 10:50, Новости дня

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Пять украинских членов экипажа судна Arvin, затонувшего у берегов турецкой провинции Айдын, утром 20 января вылетели домой. Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь посольства Украины в Турции Анна Шмик.

Пятеро спасенных украинцев вылетели из Анкары на родину в 4.35.

По ее словам, турецкие службы продолжают поиски еще троих моряков, но их затрудняют погодные условия. В посольстве уверяют, что турецкие спасатели делают все возможное, чтобы найти граждан.

Сухогруз, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, двое из них были украинцами.

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