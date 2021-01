Китайский миллиардер Джек Ма впервые появился на публике в течение более двух месяцев. Его пропажу связывали с критикой властей Китая

20.01.2021, 10:50, Новости дня

Китайский миллиардер и основатель площадки для онлайн-торговли Alibaba Джек Ма выступил на онлайн-конференции, посвященной ежегодному мероприятию, которое он устраивает для сельских учителей. Ролик опубликовало китайское государственное издание Global Times в Twitter.

#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI

Как отмечает агентство Bloomberg, в ролике миллиардер рассказал о том, что он будет уделять больше времени благотворительности, но ничего не сказал о своем конфликте с правительством и о причинах исчезновения из публичного поля.

Вопросы о местонахождении Ма начали подниматься после того, как основатель Alibaba и Ant Group не появился в финале созданного им африканского шоу талантов. Yahoo Finance сообщил 4 января, что Ма не появлялся на публике более двух месяцев.

Его пропажу связывали с тем, что 24 октября миллиардер выступил в Шанхае с речью, в которой критиковал систему регулирования Китая за сдерживание инноваций и сравнивал банковские правила в стране с “клубом пожилых людей”.

Вскоре управление по контролю за рынком Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba, сообщило агентство Associated Press.

По данным журнала Forbes, Джек Ма занимает 17-е место в списке богатейших людей планеты и первое место в Китае с состоянием $58,5 млрд.

