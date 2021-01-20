Марка Mazda изменила стоимость кроссовера CX-30 в России

20.01.2021, 9:12, Новости дня

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Компания Mazda объявила об удорожании компактного паркетника Mazda CX-30 для российского рынка.

В стандартной модификации цена стала ниже на 3 тысячи рублей, составляя 1,65 млн рублей. Более расширенная версия кроссовера CX-30 стала дороже на 2 тысячи рублей и теперь достигает 1,9 млн рублей. В максимальной комплектации кроссовер подорожал на 12 тысяч рублей и теперь его цена составляет 2,05 млн рублей. При необходимости выбрать паркетник с полным приводом цена составит на 100 тысяч рублей дороже.

Напомним, начало продаж кроссовера CX-30 в новой генерации в РФ состоялось 15 января. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 150 л.с. Модель можно выбрать с механической или автоматической коробкой передач.