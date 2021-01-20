В нашей галактике открыли три новые планеты

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20.01.2021, 9:12, Новости дня
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Астрономы открыли три новые планеты в созвездии Секстант. Звезда, вокруг которой они вращаются, расположена на расстоянии 280 световых лет от Солнца.

Как поясняют ученые, две планеты в несколько раз больше Земли. Период их вращения вокруг своей оси также в 2-3 раза больше, чем у нас. Состоят эти небесные тела из твердой породы.

По словам ученых, данное открытие поможет лучше понять, каким образом образуются камянистые и газовые планеты. Найденные в глубоком космосе небесные тела расположены примерно в таком же поясе от своей звезды, как и Земля. Несмотря на значительное расстояние, астрономы уже смогли вычислить массу новых планет, а также плотность вещества, из которых они состоят.



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