 

В Украине подтвердили более 4 тыс. случаев COVID-19

20.01.2021, 9:06, Новости дня
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К утру 20 января в Украине подтвердили 4383 случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в Facebook министр  здравоохранения страны Максим Степанов. 

Выздоровел за последние сутки, по его данным, 14 501 пациент, 212 умерло. 19 января сделали 45 790 тестов на COVID-19 (26,8 тыс. – методом ПЦР, 18,9 тыс. – методом ИФА).

За последние сутки больше всего новых случаев зарегистрировали в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях

“За все время пандемии в Украине: заболело 1,172 млн человек; выздоровело – 900,7 тыс. человек; летальных исходов – 21 258; проведено ПЦР-тестов – 6 млн”, – сообщил министр.

Сутками ранее в Украине от коронавирусной инфекции выздоровело втрое больше людей, чем тех, у кого подтвердили COVID-19.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/860792144463782

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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