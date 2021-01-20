 

Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров

20.01.2021, 9:06, Новости дня
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США от 19 января.

“Я установил, что КНР под руководством и контролем компартии совершает геноцид в отношении уйгуров, преимущественно мусульман, и представителей других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне”, –говорится в заявлении Помпео.

По информации госдепа, с марта 2017 года власти Китая совершали преступления против человечности в отношении уйгур и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. В ведомстве уточнили, что эти преступления продолжаются и включают в себя произвольное заключение в тюрьму более миллиона гражданских лиц, принудительную стерилизацию, пытки задержанных, ограничения свободы вероисповедания, выражении мнений и передвижения.

“Нюрнбергские трибуналы в конце Второй мировой войны привлекли к ответственности виновных за преступления против человечности, такие же преступления были совершены в Синьцзяне […] Я считаю, что геноцид продолжается, и мы наблюдаем за систематическими попытками Китая уничтожить уйгуров”, – заявил Помпео.

Госсекретарь США добавил, что он отдал распоряжение госдепартаменту продолжать расследовать и собирать информацию о том, что происходит в Синьцзяне.

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря прошлого года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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