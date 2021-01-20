Трамп помиловал связанного с делом Бутиной Пола Эриксона

20.01.2021, 9:00, Новости дня

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Президент США Дональд Трамп помиловал политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона, связанного с делом россиянки Марии Бутиной, сообщил Белый дом.

«Господин Эриксон был осужден на основании фальшивки о российском сговоре. После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении», – говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».

Хотя министерство юстиции просило меньшего срока, Эриксон был приговорен к семи годам заключения – практически вдвое больше, чем максимально рекомендованный министерством юстиции приговор. «Это помилование помогает исправить несправедливости того, что оказалось, вероятно, крупнейшей охотой на ведьм в американской истории», – говорится в сообщении Белого дома.

Американец Пол Эриксон, которого связывали романтические отношения с задержанной россиянкой Марией Бутиной, обвинялся в 11 преступных эпизодов, в том числе в получении 2,3 млн долларов мошенническим путем. Максимальный срок по ним – до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250-500 тыс. долларов.

В то же время Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена.

Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек, однако он сам и его родственники не вошли в этот список. Среди помилованных президентом оказались бывший советник Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, а также бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик.

В прошлом году Трамп также помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.