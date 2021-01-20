Искусственный интеллект займется кибербезопасностью

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20.01.2021, 7:06, Новости дня
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Пройдет немного времени, и так называемый искусственный интеллект полностью вытеснит ИТ-сотрудников из сферы безопасности. Так считает большинство экспертов, ставших респондентами в опросе, проведенном компанией Trend Micro.

Всего было опрошено полсотни специалистов. По результатам исследования оказалось, что только 9% из них свято верят в невозможность заменить человека искусственным интеллектом в данной сложной сфере.

Остальные же так или иначе подтверждают, что до 2030 года кибербезопасность полностью или почти полностью перейдет в зону ответственности искусственного интеллекта. Человеческий труд там больше не понадобится, утверждают они. Причем, около 20% называют более раннюю дату – 2025 год.



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