Стало известно расписание инаугурации Байдена

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20.01.2021, 7:12, Новости дня
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Штаб избранного президента США Джо Байдена рассказал о расписании инаугурации и сопутствующих мероприятиях.

В 8.45 (16.45 мск) Байден в компании своей супруги Джилл, избранного вице-президента Камалы Харрис и ее супруга посетит службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

В 10.30 (18.30 мск) Байден в компании Харрис прибудет в Капитолий США, где в 11.15 состоится присяга Харрис.

В 12.00 (20.00 мск) сам Байден принесет присягу в рамках церемонии инаугурации и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.

В 13.40 (21.40 мск) уже действующий президент Байден и вице-президент Харрис примут небольшой парад родов войск.

В 14.25 (22.25 мск) Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата.

В 15.15 (23.15 мск) военные торжественно проводят Байдена в его новую резиденцию – Белый дом.

В 17.15 (1.15 мск четверга) Байден подпишет ряд исполнительных указов, а получасом спустя приведет к присяге ряд назначенцев.

Наконец, в 20.48 (4.48 мск четверга) Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами, а без 21.55 (5.55 по московскому времени) две семьи появятся вместе на балконе Белого дома.

Ранее Белый дом раскрыл планы действующего президента США Дональда Трампа на день инаугурации Байдена.



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