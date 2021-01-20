Долг США, как глобальное потепление — грозит большой катастрофой

20.01.2021, 1:58, Новости дня

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Пандемия и связанные с ней выплаты обострили проблему американского госдолга, пишет Business Insider. США всё больше денег тратят на обязательные расходы и обслуживание своего долга, и эта ситуация в один момент может обернуться катастрофой.



Reuters

С начала года американцы стали снова получать от государства выплаты, чтобы им было легче пережить последствия пандемии. Однако помимо того, что это оказывает давление на экономику страны, это также влияет на национальный долг, который у США и без того высокий, пишет автор статьи в Business Insider.

Чтобы показать всю глубину проблемы, журналист проводит параллель между государственным долгом и задолженностью частных лиц. Так, в течение жизни человек осознаёт, что за любое его усилие он получит награду, а за слабину придётся платить. Поэтому в задолженности есть негативный смысл — человек не понимает, за какие усилия получил деньги. Кредит может иметь положительный смысл, когда эти деньги имеют разумное вложение и производят больше благ — например, в бизнесе, инвестициях, покупке жилья.

Однако, как считает автор статьи, американский долг уже не попадает под критерии «хорошего». Он растёт последние полвека. «Стали бы вы одалживать деньги тому, кто никогда не платит по долгам и постоянно снова просит в долг?» — задаёт он риторический вопрос. И всё большая часть поступлений от налогов идёт на обязательные статьи расходов, на оплату процентов по задолженности, на программу здравоохранения. Если в 1962 году эти платежи составляли в районе 32% от поступлений в бюджет, то сегодня — 69,9%.

И пандемия обострила тот факт, что далеко не все понимают цену деньгам, которые не были заработаны. Многие экономисты говорят, что проблема задолженности относится к будущему. Однако автор статьи настаивает: если кризис из-за задолженности начнётся, то повернуть его вспять будет крайне непросто.

Журналист сравнивает проблему американского долга с глобальным потеплением: это нарастающее огромное явление, которое в определённый момент может привести к катастрофе. С долгом $27,5 трлн будет сложно что-то сделать, если кредиторы усомнятся в платёжеспособности Вашингтона, опасается автор статьи в Business Insider.