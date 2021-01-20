 

Перед играми чемпионата Европы 2020 сборная Украины проведет три спарринга

20.01.2021, 1:54, Новости дня
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Накануне чемпионата Европы по футболу 2020, который из-за пандемии коронавируса пройдет с 11 июня по 11 июля текущего года, национальная сборная Украины проведет три контрольных матча. Соперников “сине-желтых” в эфире программы “Головна команда” на телеканале “Футбол 1” назвал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Он рассказал, что, кроме как минимум 11-ти официальных поединков, которые сборная Украины сыграет в 2021 году, уже запланировано три товарищеских матча.

“23 мая сборная Украины сыграет с Бахрейном, 3 июня – с Северной Ирландией и 7 июня – с Кипром. Эти спарринги состоятся в разных городах Украины и станут частью программы подготовки к Евро-2020”, – сказал президент УАФ.

Ранее сообщалось, что в 2021 году национальная сборная Украины по футболу проведет 8 матчей в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, по меньшей мере три поединка “сине-желтые” сыграют на чемпионате Европы 2020.

Осенью у сборной Украины запланировано еще две товарищеских игры, но соперник и точная дата поединков пока неизвестны.

Футбольный сезон команда Андрея Шевченко начнет 24 марта гостевым матчем против действующего чемпиона мира – сборной Франции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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