 

Двух бойцов Нацгвардии США отстранили от участия в инаугурации Байдена

20.01.2021, 1:48, Новости дня
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Два бойца Национальной гвардии США не допущены к службе на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена по соображениям безопасности, сообщила CNN со ссылкой на источник в американском минобороны.

По его данным, двое военнослужащих были отстранены от службы на инаугурации после проверок личного состава на наличие связей с экстремистскими группировками. При этом нет точной информации о причине отстранения военнослужащих. Неизвестно также, связаны ли они между собой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР проводят дополнительные проверки бойцов Национальной гвардии на предмет того, не представляет ли кто-то из них угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.

В понедельник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила об угрозе беспорядков в жилых районах.



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