Кандидат в госсекретари США назвал Россию «неотложным вызовом»

20.01.2021, 1:48, Новости дня

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Руководители новой американской администрации считают, что шаги и политика РФ представляют собой вызов для Соединенных Штатов, и намерены уделять этому вопросу значительное внимание, сообщил кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США.

«Мы говорили о ряде вызовов. Вызов, который представляет собой РФ по целой серии фронтов, – один из тех, что являются неотложными. <…> Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации [США]», – приводит ТАСС слова кандидата в госсекретари Соединенных Штатов в новой администрации на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

В свою очередь отставной американский генерал Ллойд Остин слушаниях в Сенате заявил, что в случае утверждения на должность главы Пентагона намерен «оставить открытой дверь» для более тесного сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес. «Если меня утвердят, я буду искать пути, чтобы предотвратить опасную эскалацию напряженности, твердо стоять на защите наших интересов и ценностей и оставлю дверь открытой для большего сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес», – говорится в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса. В числе таких областей для потенциального сотрудничества Остин выделил контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения.

Ранее Блинкен и Остин назвали Китай наиболее значительным вызовом для США.

Напомним, в воскресенье МИД заявил о готовности РФ к нормальному диалогу с США при новой администрации избранного американского президента Джо Байдена. В прошлую пятницу в МИД РФ констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном.