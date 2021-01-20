Компания Porsche выложила тизер модели Taycan EV

20.01.2021, 1:08, Новости дня

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Пользователям стали доступны тизеры обновленного электрического кроссовера Porsche Taycan EV в улучшенном исполнении.

Указанное транспортное средство отличается от предшественника предусмотренным цветом кузова Frozen Berry. Вместе с тем автомобиль выпустили с задним приводом. Покупатели смогут выбрать модель исключительно на территории Китая, тогда как в остальных странах продажи электрокара не запланированы. Установленный силовой агрегат способен выдать автономность хода без подзарядки 411 километров, тогда как с дополнительным аккумулятором этот параметр увеличится до 611 километров.

Кроме того, новый электрокар способен выдать мощность 469 л.м. Автомобиль способен разогнаться до 100 км в час всего за 5,4 секунд, а предельная скорость транспортного средства составляет 230 км в час.