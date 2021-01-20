 

Великобритания рассматривает введение санкций против российского бизнесмена Абрамовича из-за задержания Навального

20.01.2021, 1:00, Новости дня
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Великобритания намерена сотрудничать с международными партнерами в введении санкций против России из-за задержания оппозиционера Алексея Навального. Об этом 19 января сообщил “Голос Америки”, ссылаясь на заявление пресс-секретаря премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Пресс-секретарь Джонсона отметил, что, в частности, правительство Соединенного Королевства рассматривает возможность введения санкций в отношении бизнесмена Романа Абрамовича.

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Навального Владимир Ашурков заявил, что перед возвращением в Москву из Германии Навальный составил список граждан РФ, в котором значится и Абрамович, против которых международному сообществу следовало бы ввести санкции. 

Абрамович – российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа России. Его состояние российский Forbes оценивает в $10,8 млрд.

20 мая 2018 года издание The Bell со ссылкой на три источника из окружения Абрамовича сообщило, что бизнесмену не продлили британскую визу инвестора.

Визу инвестора до 2014 года могли получить заявители, способные вложить в экономику Британии не менее £1 млн, затем сумму увеличили до £2 млн. По данным британского правительства, в период с 2008-го по 2015 год в рамках программы британские визы получили 706 граждан РФ. 

Издание The Guardian сообщало, что для получения инвестиционной визы Абрамовичу нужно объяснить британским властям происхождение своего состояния.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику “Шарите”. 

В организме Навального нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево и отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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