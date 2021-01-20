Госдеп США может ввести новые санкции против “Северного потока – 2”, чтобы закрыть дорогу “агрессивным действиям России”

20.01.2021, 1:00, Новости дня

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США могут не ограничиться введенными 19 января санкциями в отношении участников строительства “Северного потока – 2”. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

В сообщении отмечается, что введенные 19 января санкции показывают, что США “не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать российскому инструменту принуждения”.

“Соединенные Штаты рассмотрят дальнейшие действия в ближайшем будущем в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций и Закона о защите европейской энергетической безопасности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что если газопровод “Северный поток – 2” будет закончен, “это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного источника дохода”. Это также откроет дорогу “агрессивным действиям России”.

“Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими друзьями и союзниками, чтобы обеспечить Европе надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения, которая не подрывает коллективную безопасность”, – резюмируют в Госдепе.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение.

Российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта “Северный поток – 2”.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте.

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по “Северному потоку – 2”. Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild.

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