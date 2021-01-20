 

Макрон призвал новую администрацию США вернуться к борьбе с терроризмом

20.01.2021, 0:54, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена восстановит активное участие в борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке.

«Благодаря нашему присутствию [в регионе], мы являемся незаменимым партнером наших американских союзников. Я уверен, что в ближайшие недели новая администрация примет структурные решения, которые продемонстрируют восстановление активного участия в борьбе с терроризмом за стабильность в регионе, а также и осознание целей этой борьбы», – сообщил Макрон, выступая с обращением к вооруженным силам Франции, передает ТАСС.

Он также напомнил, что операция ВС Франции «Шаммаль» в этом регионе дополняет международную операцию «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve). В этом контексте он пообещал, что «морская и воздушная группировка [французских сил] продолжит осуществлять новые операции в ближайшие месяцы».

«Да, в Сирии нам необходимо возобновить и продолжить борьбу с терроризмом. Эта борьба не окончена. Да, нам нужен консолидированный Ирак, суверенитет этой страны дополняется смелостью [ее] лидеров», – заключил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что в этом месяце Франция направит в ближневосточный регион авианосец «Шарль де Голль» для поддержки французских военных операций.

«Шарль де Голль» уже работал на Ближнем Востоке, когда коалиция США активно работала в Сирии и Ираке.

Франция входит в коалицию из 65 стран, которые участвуют в бомбардировках позиций «Исламского государства – запрещено в России» в Ираке и Сирии, причем в Сирии коалиция действует без разрешения местных властей.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что участие во множестве глупых бесконечных войн было одной из причин «истощения» вооруженных сил США. 8 сентября Трамп обвинил Пентагон в ведении бесконечных войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное». На следующий день глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что в сентябре США намерены сократить численность войск в Ираке до 3 тыс. человек, а к ноябрю численность войск США в Афганистане сократится до 4,5 тыс. человек.

В январе Пентагон сообщил, что США сократили контингенты в Афганистане и в Ираке до 2,5 тыс. человек в каждой стране.



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