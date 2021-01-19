Иран вводит санкции против Трампа и Помпео

19.01.2021, 23:12, Новости дня

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Иран вводит санкции против президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майкла Помпео и ряда других сотрудников нынешней американской администрации, заявил 19 января официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Об этом сообщают агентства Mehr и Al Arabiya.

Санкции затрагивают, помимо Трампа и Помпео, бывшего министра обороны Марка Эспера, исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, главу ЦРУ Джину Хаспел, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, экс-спецпосланника США по Ирану Брайана Хука, действующего спецпосланника Эллиота Абрамса и главу управления по контролю над иностранными активами минфина США Андреа Гаки

Хатибзаде пояснил, что санкции вводятся в связи с введением односторонних санкций против иранской республики, убийством генерал-лейтенанта Касима Сулеймани, убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, “поддержкой терроризма, деятельности сионистского режима против палестинского народа и преступлений против народа Йемена”.

В чем именно будут заключаться санкции, не уточняется. Хатибзаде сообщил, что в ближайшее время будет опубликовано подробное заявление МИД в отношении упомянутых американских чиновников. На момент публикации новости на официальных ресурсах МИД Ирана этого заявления еще нет.

Введение иранских санкций приходится на последний день Трампа на посту президента США. Завтра, 20 января, состоится инаугурация Джо Байдена на посту президента США. Вместе с Трампом сменится и американская администрация.

Сулеймани убили 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Трамп заявлял, что иранский генерал готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке. Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, подготовленном специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Агнес Каламард, который был опубликован 10 июля, сказано, что нападение на Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц “представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США”.

Президент США Дональд Трамп предупреждал Иран, что за попытку нападения на США он получит ответ в тысячу раз мощнее.

Кроме того, США наложили на Иран ряд санкций за несоблюдение ядерной сделки.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил 19 сентября вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия.

В январе 2021 года США ввели дополнительные санкции против Ирана.

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