 

Число жертв COVID-19 в США превысило 400 тыс.

19.01.2021, 23:06, Новости дня
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Число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах во вторник превысило 400 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США были инфицированы более 24 млн человек, больше всего заразившихся выявлено в штате Калифорния (свыше 3 случаев), далее следуют Техас (2,1 млн случаев), Флорида (более 1,5 млн), Нью-Йорк (свыше 1,2) и Иллинойс (более 1 млн), передает ТАСС.

Накануне кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказал Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. При этом местные департаменты здравоохранения в США вынуждены сокращать число тестов на коронавирус из-за нехватки финансирования или персонала.

В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.



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