Ярославский побывал на допросе в СБУ по делу “Мотор Січі”

19.01.2021, 22:18, Новости дня

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Украинский бизнесмен Александр Ярославский 19 января побывал в центральном управлении Службы безопасности Украины, куда его вызвали в качестве свидетеля по делу “Мотор Січі”. Адвокаты сообщили, что 20 января состоится второй допрос, пишет УНН.

Ярославский сказал журналистам, что собирается добиваться возможности принять участие в судьбе ПАО “Мотор Січ”, он убежден, что ситуация с китайскими инвесторами будет урегулирована в законном русле и акционеры смогут влиять на принятие управленческих решений и будут представлены в органах управления.

“Я думаю, что разблокируют. Мы добьемся доступа к управлению предприятием, создадим новые рабочие места, вернем людей и зарплаты – 30 тыс. людей: работники и их семьи остались без средств к существованию!” – сказал он.

УНН отмечает, что предприятием “Мотор Січ” сейчас управляют менеджеры бывшего акционера компании Вячеслава Богуслаева “благодаря арестам акций, недоступности реестра акций и нарушению прав акционеров на созыв общего собрания и получение дивидендов”.

Ярославский заявил, что группа китайских инвесторов полностью законно купила акции “Мотор Січі”. Агентство подчеркивает, что с 1994 года, после корпоратизации и последующей приватизации компания не является государственной, в 2015 году Кабмин ее официально исключил из перечня стратегических предприятий.

“Они даже не знали, что “Мотор Січ” – не стратегическое предприятие. А когда у компании появились новые акционеры – дают поручение разобраться”, – подчеркнул Ярославский.

Служба безопасности Украины вызывала Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу о расследовании операций купли-продажи контрольного пакета акций ПАО “Мотор Січ”. УНН пишет, что повестки выписаны на четыре дня, с 19-го по 22 января. Уголовное производство открыто по ст. 14 (приготовление к уголовному преступлению), ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия). По информации журналистов, производство касается действий бывшего владельца контрольного пакета акций ПАО “Мотор Січ” и руководителя компании Вячеслава Богуслаева.

Ярославский – миноритарный акционер компании, он владеет акциями через входящую в группу DCH компанию МС-4 и лишен доступа к управлению предприятием, как и другие держатели небольших пакетов. Антимонопольный комитет Украины на протяжении многих месяцев не дает согласия группе китайских акционеров “Мотор Січі” на концентрацию.

“В это же время Вячеслав Богуслаев и после продажи своего контрольного пакета акций в ПАО “Мотор Січ” группе китайских инвесторов через подконтрольный ему менеджмент до сих пор сохраняет полный контроль над деятельностью ПАО “Мотор Січ”, в то время как остальные акционеры отстранены от управления акционерным обществом из-за противозаконного ареста акций и запрета на выдачу реестра акционеров. Они были введены в рамках уголовного дела, которое уже на протяжении более 3,5 лет не расследуется СБУ – в нем нет подозреваемых, не проводятся следственные действия. СБУ не вызывает на допросы Богуслаева, с деятельностью которого связаны выдвинутые обвинения, а сам Богуслаев игнорирует вызовы в суд для дачи свидетельских показаний”, – сказано в сообщении информагентства.

Журналисты отмечают, что более 80% акционеров ПАО “Мотор Січ” поддержали проведение 31 января 2021 года внеочередного общего собрания, чтобы предотвратить его захват нелегитимным менеджментом компании и вернуть систему управления в правовое поле.

“На повестке будущего собрания акционеров – формирование нового наблюдательного совета, поскольку сроки полномочий старого его состава, отведенные уставом и законодательством, истекли. А действующий набсовет, сформированный Богуслаевым еще в 2017 году, игнорирует обращения акционеров ПАО “Мотор Січ” о созыве собрания акционеров, что расценивается как попытка рейдерского захвата компании его бывшим акционером”, – отмечают авторы статьи.

В начале августа 2020 года принадлежащая Ярославскому группа DCH заявила о начале сотрудничества с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что он не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо. В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил агентству “Укринформ”, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

АМКУ несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Skyrizon пытается получить такое разрешение совместно с компанией DCH Ярославского. После того, как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список “конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями”. В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

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