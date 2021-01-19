Шабунин заявил, что для спасения Татарова Офис президента готовит законопроект. Татаров назвал это фейком

19.01.2021, 22:18, Новости дня

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Ради спасения заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова ОПУ готовит срочный законопроект, который может уничтожить антикоррупционную реформу и привести к разрыву партнерство с Западом. Об этом 18 января в Facebook написал Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его информации, законопроект может вывести из подследственности НАБУ топ-чиновников, подрывает конституционность Высшего антикоорупционного суда, делая его специализированным, дает генпрокурору право забирать дела НАБУ.

“Сейчас [генпрокурор Украины Ирина] Венедиктова прикрывается незаконными решениями судов, поэтому ВАКС возвращает дела в НАБУ. Все сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами кладут под офис генпрокурора. Так Офис президента отреагировал на решение ВАКС, где черным по белому написано: дело Татарова – бетонная подследственность НАБУ”, – подчеркнул Шабунин.

По его словам, кроме спасения Татарова, законопроект подрывает основные достижения Украины в сотрудничестве с МВФ и западными партнерами.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10157958880049537

Татаров 19 января назвал подготовку такого законопроекта фейком. Об этом он написал в Telegram.

“Ни в Офисе президента Украины, ни в других властных кабинетах не рассматривают и не планируют работать над подобными инициативами. Органы антикоррупционной инфраструктуры являются неотъемлемой частью государственной правоохранительной системы и любые попытки связать или ассоциировать деятельность и статус этих органов с незаконными действиями лиц, которые их возглавляют, является манипуляцией”, – отметил он

1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в “Укрбуді”, “фактически вместе с Микитасем давал взятку”. Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро. Об этом 13 января, сообщила пресс-служба НАБУ.

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