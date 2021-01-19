Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду

19.01.2021, 22:12, Новости дня

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Американская компания Pfizer с 25 января приостанавливает поставки своей вакцины на территорию Канады из-за проблем на одном из европейских заводов компании.

Поставки будут приостановлены минимум на неделю, об этом сообщил канадский генерал Дэни Фортина, который отвечает за сортировку и распространение препарата в Канаде, информирует ТАСС.

По словам генерала, приостановка поставок существенно отразиться на процессе вакцинации населения.

При этом премьер-министр Джастин Трюдо подчеркнул, что «Канада рассчитывает получить все [закупленные] дозы препарата от Pfizer до конца первого квартала с тем, чтобы завершить вакцинацию канадцев до начала сентября».

Ранее стало известно, что при поставке вакцины Pfizer в Эстонию произошел сбой. В результате сбоя очередная партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech оказалась меньше, чем планировалось

Напомним, в конце декабря в Канаде были обнаружены первые два случая заражения «британским» штаммом коронавируса.