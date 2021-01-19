 

В Управлении госохраны объяснили, почему не пускают Тупицкого в здание КС Украины

19.01.2021, 21:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сотрудники Управления госохраны не пускают председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в здание суда “на основании и в пределах полномочий, предусмотренных законодательством”. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ведомства.

В Управлении госохраны заявили, что решение о недопуске Тупицкого в здание суда приняли в связи с обращением Государственного бюро расследований по соблюдению положений Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины во исполнение требований указа президента Украины Владимира Зеленского, а также для устранения рисков, в связи с которыми судья КСУ отстранен от должности.

“Для недопущения [Тупицкого] к помещениям КСУ на срок действия указа президента (два месяца) военнослужащие Управления госохраны Украины действуют на основании и в пределах полномочий, предусмотренных законодательством”, – говорится в сообщении.

19 января в КСУ заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание КСУ. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но он должен осуществлять руководство судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как “ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях”.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте.

Журналисты программы Схемы (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. Ранее журналисты сообщали, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Продажи автомобилей в России снизились на 30 процентов

17.09 / Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

06.07 / Лувр возобновляет работу

10.11 / “Добро пожаловать в семью”. После смерти любимой собаки Уизерспун завела нового питомца

04.09 / Россия пытается подорвать уверенность американцев в безопасности голосования по почте

16.12 / Швеция стремительно наращивает оборонный бюджет «из-за России»

09.01 / Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом

30.11 / Онищенко дал совет россиянам, как встречать Новый год

15.12 / “Мы слабее, чем медведь”. Кривонос оценил шансы Зеленского договориться с Путиным

18.12 / Определились пары четвертьфинала Кубка Украины по футболу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска