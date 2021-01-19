В Управлении госохраны объяснили, почему не пускают Тупицкого в здание КС Украины

19.01.2021, 21:24, Новости дня

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Сотрудники Управления госохраны не пускают председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в здание суда “на основании и в пределах полномочий, предусмотренных законодательством”. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ведомства.

В Управлении госохраны заявили, что решение о недопуске Тупицкого в здание суда приняли в связи с обращением Государственного бюро расследований по соблюдению положений Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины во исполнение требований указа президента Украины Владимира Зеленского, а также для устранения рисков, в связи с которыми судья КСУ отстранен от должности.

“Для недопущения [Тупицкого] к помещениям КСУ на срок действия указа президента (два месяца) военнослужащие Управления госохраны Украины действуют на основании и в пределах полномочий, предусмотренных законодательством”, – говорится в сообщении.

19 января в КСУ заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание КСУ. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но он должен осуществлять руководство судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как “ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях”.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте.

Журналисты программы Схемы (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. Ранее журналисты сообщали, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

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