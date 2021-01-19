В Украину идет потепление до +10 °С – синоптик

19.01.2021, 21:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине постепенно, начиная с 20 января, начнется потепление. Об этом в комментарии “РБК-Украина” сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, волна теплого воздуха со Средиземного моря принесет в Украину оттепель. К концу недели температура в некоторых регионах Украины поднимется почти до +10 °С.

“20 января сохранится холодная погода. Температура ночью -15…-20 °С, днем -10 °С. В северных и северо-восточных областях ночью еще -21…-26 °С, днем -12…-17 °С”, – отметила синоптик.

21 января на западе ожидается небольшой снег, 22 января – в Закарпатье и Прикарпатье дождь. На остальной территории Украины осадки не прогнозируют, но 21–22 января возможны туманы.

По информации Голени, 22 января в западных и южных областях Украины ночью температура повысится до 0 °С, днем +4…+9 °С. На остальной территории ночью -1…-6 °С, днем +1…+6 °С. В восточных областях -4…-9 °С, днем около нуля.

“На выходных теплая погода в Украине сохранится”, – сказала синоптик.

По данным Укргидрометцентра, 23-го и 24 января днем в Херсоне и Одессе ожидается +8…+10°С, в Николаеве – +7…+9 °С. В воскресенье в большинстве регионов Украины прогнозируют осадки.

—