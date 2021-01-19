Роспотребнадзор назвал сроки публикации данных об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

19.01.2021, 21:00, Новости дня

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Данные об эффективности российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» станут известны уже в феврале, сообщили в Роспотребнадзоре.

Под эффективностью подразумевается ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности вместе, отметил директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Его слова приводятся в сообщении Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

Под иммунологической эффективностью необходимо понимать выработку специфических антител у привитых. Как показали первая и вторая фазы испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», выработка специфических антител произошла у всех добровольцев.

Что касается профилактической эффективности, это защита привитых от заболевания. Максютов отметил, что «исследования профилактической эффективности продолжаются в ходе пострегистрационных клинических испытаний, данные о профилактической эффективности будут озвучены в феврале».

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» по результатам первой и второй фаз клинических исследований составляет 100%.

В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в РФ без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться.