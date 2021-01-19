Опубликованы подробности о новой модели смартфона Xiaomi Poco F2

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19.01.2021, 19:46, Новости дня
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Первые намеки о грядущем выпуске нового флагманского смартфона Poco F2 компания Xiaomi сделала через свое индийское подразделение еще в конце прошлого года. Теперь же в сети появилась довольно-таки подробная информация о технических характеристиках данного гаджета.

В частности, Анудж Шарма, занимающий должность руководителя подразделения Poco India, сообщил, что Poco F2 будет использован процессор Snapdragon 888. Напомним, что у предшественника данной модели был установлен процессор Snapdragon 732G.

Анудж Шарма раскрыл еще некоторые подробности о начинке нового смартфона, однако он так и не сообщил, когда же, наконец, состоится официальная презентация. Судя по всему, ожидать ее осталось недолго.



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